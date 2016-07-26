За гибель юного тувинского кикбоксера ответит судья

В Туве спортивному судье грозит до 5 лет лишения свободы за халатность, повлекшую по неосторожности смерть несовершеннолетнего кикбоксера. Напомним, ЧП произошло в мае 2016 года. Обвинения пали на 36-летнего судью международной категории.

Именно он судил открытый чемпионат города Чадан по кикбоксингу — по дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком». По данным следователей, судья «проявил преступное легкомыслие» и нарушил правила. Он допустил 16-летнего участника соревнований в более взрослую возрастную группу — поставил его в паре с 20-летним соперником. Старший парень имел звание мастера спорта России и превосходил младшего по физическим данным, спортивной подготовке и квалификации. 27 мая в ходе боя 20-летний спортсмен ударил ногой с разворота в область живота несовершеннолетнего. От этой травмы он скончался в больнице.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщили 16 июня в пресс-службе СУ СК по Туве.