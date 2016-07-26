Красноярец погиб под лавиной на Универсиаде в Алматы

Уроженец Красноярска погиб в Казахстане под сошедшей лавиной. Как сообщает ТАСС, погибший — Алексей Белоспудцев прибыл в Алматы на Универсиаду в качестве технического судьи по дисциплине ски-кросс (вид фристайла).

Со ссылкой на Комитет по ЧС при МВД Казахстана уточняется, что спортсмен катался вне трассы на западном склоне ущелья Чимбулак, когда сошла лавина. Один из россиян видел, что под снегом оказался человек, и обратился в оперативные службы.

«Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места», — цитирует агентство пресс-службу алматинской Универсиады.

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После схода лавины пострадавшего 31-летнего мужчину нашли спасатели, после попытки реанимации врачи, входившие в состав поисковой бригады, констатировали смерть.