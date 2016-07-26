На крутом спуске под Красноярском перевернулся КамАЗ с гравием

На трассе в Красноярском крае опрокинулся КамАЗ с углем, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. Одиночное ДТП произошло утром 17 июня на 25 км трассы М-54 «Енисей» (среди автомобилистов это место известно как «Тёщин язык»).

На спуске в направлении Балахты опрокинулся КамАЗ, груженый гравием. Водитель не пострадал. Что стало причиной ДТП, не сообщается.

В настоящее время на месте продолжает работать экипаж ДПС. Дорожные службы выехали для устранения загрязнения дороги. «Движение не затруднено, водители просто притормаживают перед местом аварии. Просим водителей быть внимательнее на крутом спуске, соблюдать безопасный скоростной режим и не выезжать на встречную полосу», — призвали в полиции.