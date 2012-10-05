Раздавившего человека камазиста оставили на свободе

Водитель отделался ограничением свободы за гибель человека под колесами КамАЗа на территории норильского полигона бытовых отходов.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, инцидент произошел 5 декабря 2016 года. Водитель большегруза, двигаясь задним ходом по полигону, наехал на мужчину. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Против камазиста завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Максимальное наказание, которое ему грозило, — до 3 лет лишения свободы. Однако суд приговорил его к ограничению свободы на срок 1 год и 2 месяца. При вынесении наказания он учел степень общественной опасности совершенного преступления и смягчающие обстоятельства (о чем именно идет речь, не уточняется). Отметим, такое наказание предполагает ряд обязанностей и запретов, которые исполняются без изоляции осужденного от общества — не уходить из дома в определенное время суток, не посещать массовые мероприятия и т.п.