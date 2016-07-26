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Президент утвердил красноярца на пост главы ГИБДД страны
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Президент утвердил красноярца на пост главы ГИБДД страны

18 июня 21:27
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Экс-главу ГИБДД Красноярского края Михаила Черникова утвердили в должности начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Соответствующий приказ опубликовали сегодня на официальном портале правовой информации.

Михаил Черников
Источник: 27.мвд.рф

43-летний генерал-майор Михаил Черников в последнее время занимал должность начальника УМВД по Хабаровскому краю, а до этого 5 лет работал руководителем управления ГИБДД Красноярского края. Карьеру он начал в родном Ачинске с должности простого инспектора ГАИ.

Также своим указом президент снял с должности Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергея Феоктистова и назначил заместителем руководителя ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю полковника юстиции Алексея Еремина.

Всего в документ касается 29 руководителей силовых ведомств различных регионов России.

Черников Михаил Юрьевич
Черников Михаил Юрьевич
Начальник ГУ МВД по Хабаровскому краю РФ

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