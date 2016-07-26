Норильчанину грозит пожизненный срок за резонансное убийство молодой семьи с ребенком

Дошло до суда дело 29-летнего жителя Норильска, обвиняемого в убийстве соседской семьи с 3-летним ребенком, сообщили 19 июня в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Напомним, трагедия в северном городе развернулась год назад. 1 апреля 2016 года в полицию обратились обеспокоенные соседи супругов, которые вернулись из отпуска, но не выходили на связь. Оперативники вскрыли их квартиру и обнаружили, что все члены семьи мертвы: 31-летний мужчина, его 28-летняя жена и их 3-летняя дочь. По подозрению в совершении преступления задержали их 29-летнего соседа.

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По данным следствия, мотивом преступления стали личные отношения мужчин и женщины. «28 марта он на почве ревности к своей соседке решил совершить убийство ее супруга, однако сама женщина с ребенком также оказались в квартире. Мужчина с использованием ножа и металлического проката совершил убийство обоих супругов и их дочери с целью сокрытия следов преступления. После убийства мужчина скрылся с места происшествия», — напомнили в управлении.

Для раскрытия преступления следователи опросили более 350 свидетелей и провели 26 экспертиз. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное, либо смертную казнь (в России наложен мораторий на применение данного вида наказания).