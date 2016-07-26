Режим «черного неба» в Красноярске продлили еще на два дня

Режим НМУ первой степени опасности, который ввели в Красноярске в пятницу, решили продлить. По данным Среднесибирского УГМС, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия будут сохраняться до вечера 21 июня.

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Согласно прогнозам синоптиков, именно этот день — среда — станет самым жарким на неделе. Столбики термометров достигнут 36 °C. Но затем в город вернутся дожди, а температура понизится до 27 °C.

Во время действия режима НМУ, с 16 по 18 июня, в атмосфере города зафиксировали превышение ПДК высокоопасного гидрохлорида (в Центральном районе — на 1,25 ПДКм.р.). Также выявили 11 случаев превышения ПДК чрезвычайно опасного формальдегида: 2 — в Центральном районе, 3 — в Кировском и 6 — в Ленинском. В целом по городу стандартный индекс равен 2,26 (по формальдегиду).

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