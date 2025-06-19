Красноярцам пообещали 36-градусную жару и грозы

Первая половина новой рабочей недели в Красноярске будет ясной и очень жаркой: до среды столбики термометров будут постепенно подниматься, а с четверга синоптики прогнозируют дожди и комфортную температуру.

В понедельник и во вторник в светлое время суток ожидается от 30 до 34 °C. Самым жарким днем недели станет среда — по данным портала gismeteo.ru, воздух прогреется до 36 °C. Ночи также будут очень теплыми: от 16 до 18 °C.

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В середине недели восточный ветер сменится западным, в городе пройдут дожди с грозами, а жара спадет. В четверг градусники будут показывать до 30 °C, в пятницу — до 27 °C. Согласно предварительным данным, такая же погода ожидается и в следующие выходные.

Напомним, с пятницы в столице края действует режим НМУ первой степени опасности. Снять его планировалось сегодня вечером. Но не исключено, что при такой погоде загрязняющие вещества продолжат скапливаться в атмосфере и режим «черного неба» придется продлить.