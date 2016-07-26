«Культура без оков»: в Красноярске прошла «Ночь в филармонии»

В Красноярской краевой филармонии подвели итоги проекта «Ночь в филармонии», посвящённого 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Напомним, мероприятие прошло 16 июня.

Как рассказали организаторы «Ночи», красноярцы с удовольствием участвовали в разнообразных играх, квестах, мастер-классах по изготовлению флагов, революционных плакатов и многом другом. У всех пришедших была возможность наблюдать баттл поэтов «Есенин против Маяковского», побывать на конспиративной квартире в штабе революции и сфотографироваться с вождём пролетариата на фоне его шалаша — как известно, Владимир Ильич отбывал ссылку в Красноярском крае, в посёлке Шушенском. При помощи кисти и клея гости собрали мозаику из четырех тысяч деталей, и получился знаменитый бронепалубный крейсер «Аврора».

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Гости послушали концертные ретро-программы от солистов и коллективов филармонии. Русский оркестр имени А.Ю. Бардина и солисты Виталий Осипов и Клара Полухина исполнили песни времён гражданской войны и музыку из советских кинофильмов. Ансамбль песни «КрасА» исполнил русские народные песни и песни из советского прошлого. Восторг у зрителей вызвал задорный матросский танец «Яблочко» от артистов Красноярского академического ансамбля танца Сибири им. Михаила Годенко.

Очень символично, с исполнения оркестровой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперёд!», начал своё выступление Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. Звучали и популярные произведения Прокофьева, Шостаковича.

Также на «Ночи в филармонии» состоялась мировая премьера «Симфонической картины», посвящённой вековому юбилею революции. Название для этого сочинения слушатели придумывали хором, потому как автор — выпускница Ленинградской консерватории, композитор из Нью-Йорка Наталья Медведовская попросила помощи зала.

«От начала и до конца (а программа продолжалась до часа ночи) каждый зритель был главным героем и активным участником „революционных“ событий, каждый принимал участие в культурном перевороте. На глазах у всех пали оковы, наложенные на культуру — искусство стало открытым и доступным», — рассказали авторы проекта.

Краевой телеканал «Енисей» подготовил телеверсию проекта «Ночь в филармонии-2017». Премьера программы состоится 19 июня в 16:50.