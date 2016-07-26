Енисейское управление Роскомнадзора напоминает о подаче уведомлений об обработке персональных данных

Енисейское управление Роскомнадзора напомнило, что согласно ст. 22 Федерального закона «О персональных данных», юридические и физические лица, которые используют в своей работе персональные данные, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Обращаем внимание, если в ранее поданном уведомлении изменились сведения, то необходимо отправить в управление соответствующее информационное письмо.

Формы уведомления и информационного письма размещены на сайте Енисейского управления Роскомнадзора, а также на портале персональных данных. Консультации по заполнению можно получить по телефонам:(391) 234-71-89, 234-72-06

Лица, не подавшие уведомление и в необходимых случаях информационное письмо, несут административную и иную предусмотренную законодательством России ответственность.