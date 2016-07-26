Татышев-парк приглашает красноярцев научиться танцевать бесплатно

В рамках проекта «В ритме лета» красноярцы могут бесплатно позаниматься физической культурой и спортом под руководством профессиональных тренеров. На центральной площадке Татышев-парка ежедневно проходят занятия по самым разным спортивным направлениям.

«Красноярцы с большим удовольствием посещают остров Татышев в летний сезон. Ещё в прошлом году мы решили сделать проект, который позволил бы нашим посетителям бесплатно заниматься спортом под присмотром профессионалов. Именно так и появился проект «В ритме лета». Горожане посещают занятия, приводят друзей, ведь лучше, например, позаниматься йогой на свежем воздухе, чем сидеть вечером дома. В этом году мы снова приглашаем всех на бесплатные тренировки», - рассказывает руководитель Дирекции спортивно-массовых мероприятий Иван Брамман.

В этом году в Татышев-парке можно будет посетить занятия по ушу, йоге, растяжке, пилатесу, а также силовые тренировки, уроки сальсы и т.д. Полезно провести время в Татышев-парк помогут лучшие тренера фитнес-клуба NRGym, спортивного клуба «Богатырь», сальса-школы Cuba hall и Федерации ушу Красноярского края. Расписание занятий можно найти в группе острова Татышев.