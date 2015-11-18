Строители Енисейского ферросплавного завода пошли под суд

Компания «Чек-Су.ВК», собиравшаяся строить под Красноярском ферросплавный завод, может быть признана банкротом. С таким заявлением в Кемеровский арбитражный суд обратился «Внешэкономбанк», которому строители задолжали 7,5 млрд рублей.

Деньги эти металлурги взяли у ВЭБа на освоение Усинского месторождения марганца. Однако с проектом компания не справилась.

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Общая же сумма кредиторской задолженности «Чек-Су» перед ВЭБом составляет около 14,9 млрд рублей.

Напомним, что компания «Чек-Су.ВК» в 2008 году объявила о строительстве под Красноярском Енисейского ферросплавного завода, который должен был стать одним из подразделений производства ферромарганца. Так же, как и Усинское месторождение марганцевой руды, запасы которого составляют порядка 128 млн тонн. Однако после протестов жителей проект был свернут. Позже «Чек-Су.ВК» сообщила о намерении построить завод в Хакасии.