Красноярских дачников приглашают поучаствовать в конкурсе овощей-рекордсменов

Красноярских дачников и садоводов приглашают поучаствовать в конкурсе на самый большой овощ, выращенный на садовом участке. Соревнование пройдет 16 сентября в рамках выставки-ярмарки «Осень на даче» в МВДЦ «Сибирь».

Путем контрольного взвешивания будут определены рекордсмены лета-2017 — самые большие и тяжелые овощи: кабачок, тыква, перец, томат, капуста, лук, морковь, свекла, картофель. Также возможно присуждение наград по дополнительным номинациям (например, самая необычная форма овоща).

«Впереди разгар лета — самая жаркая пора для наших дачников. Мы предлагаем провести его с пользой, усердно поливать и пропалывать грядки, чтобы в начале осени продемонстрировать свой урожай во всей красе! Участники конкурса смогут не только похвастаться дачными достижениями и прославиться на весь край, но и получат памятные призы», — рассказала организатор конкурса Наталья Андросова.

Отметим, в прошлом году самым большим овощем, представленным на конкурсе, стала тыква весом 28 кг 140 г. Также «отличились» капуста весом 12 кг, кабачок — 7,4 кг, свекла — 4 кг, картофелина и помидор — по 1 кг каждый, а также перец весом 472 гр.

Конкурс пройдет 16 сентября с 12.00 до 13.00 в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Предварительная регистрация не требуется — достаточно прийти в указанное время и предоставить жюри свой овощ для контрольного взвешивания. Ярмарка «Осень на даче» будет работать с 13 по 16 сентября.