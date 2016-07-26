Пропавшую красноярскую школьницу ищут в Самаре

Полицейские разыскивают 17-летнюю жительницу правобережья Красноярска Наталью Хитину. В последний раз родные видели девочку в конце прошлой недели.

Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», днем 17 июня она ушла из дома по адресу переулок Водометный, 11. В тот же день юная красноярка купила билет на поезд и 19 июня приехала в Самару. Зачем она отправилась именно туда, неизвестно. По информации полиции, девочка воспитывается в благополучной семье.

Приметы пропавшей: на вид 18-20 лет, европейский тип лица, среднего телосложения, рост 168 см, лицо овальное, глаза серо-зеленого цвета, брови дугообразной формы, нос прямой, волосы прямые, темно-русые.

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Была одета в синие джинсы, черные толстовку, футболку с изображением черепа и кеды. Также среди одежды девочки в полицейской ориентировке указаны синий кружевной бюстгальтер и капроновые колготки черного цвета. При себе имела розовую дорожную сумку, рюкзак, телефон черного цвета Highscreen и красный плеер с наушниками.

Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят сообщать информацию в отдел полиции Свердловского района по телефонам 8 (391) 249-02-80; 8-902-918-89-43.

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