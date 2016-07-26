Дядя «украденной» у итальянца красноярской невесты попросил ее не искать

Дядя 28-летней красноярки, которую в конце января «украли» у ЗАГСа в Санкт-Петербурге перед бракосочетанием с гражданином Италии, рассказал журналистам, что девушка находится со своей семьей.

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Напомним, 24 января к девушке на улице подошли неизвестные мужчины, посадили ее в автомобиль и увезли. Жениха в это время задержали сотрудники полиции. Больше пара не виделась, связаться с невестой итальянцу до сих пор не удалось — ее номер заблокирован, а аккаунты в соцсети закрыты. Мужчина обратился в СМИ, заявив, что подозревает в организации похищения семью своей невесты, проживающую в Красноярске. По его мнению, они не хотели, чтобы девушка переезжала в Италию.

Накануне журналистам питерской редакции «Московского комсомольца» удалось связаться с дядей «похищенной» Екатерины. «Катя дома, естественно. Со своей семьей. У нее все хорошо. Никто ее не увозил. Она взрослый человек, как ее можно взять и увезти?» — сказал мужчина.

При этом родственник Екатерины не сообщил, где находится девушка, и призвал журналистов оставить семью в покое: «Если я услышу, что еще кому-то были звонки, мое терпение не безграничное».