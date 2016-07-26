ГИБДД: жара расслабляет и притупляет бдительность водителей

В связи с наступлением аномальной жары автополицейские призвали красноярских водителей быть внимательнее на дорогах и возить с собой питьевую воду. Полицейские напомнили, что палящее солнце негативно влияет на реакцию водителей и может спровоцировать аварию.

«На всех людей высокая температура действует расслабляюще, бдительность притупляется, особенно при многочасовом стоянии в плотных потоках транспорта. Кроме того, не стоит забывать и о том, что жара может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний, сильные головные боли, общее ухудшение самочувствия. При малейшем недомогании нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости — принять лекарства. Если состояние не улучшится, то возвращаться за руль и самостоятельно продолжать путь не стоит», — призвали в красноярской дорожной полиции.

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В жаркую погоду необходимо возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков. Особенно это касается водителей с детьми. Также полицейские призывают добавить в аптечку лекарства.

Длительные поездки лучше совершать рано утром — до солнцепека, либо вечером, когда жара спадет.

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