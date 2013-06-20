Воздух в Красноярске опасно прогреется до 37 градусов (видео)

Среда, 21 июня, в Красноярске может стать рекордно жарким днем за последние 7 лет. Об этом рассказал специалист красноярского Гидрометцентра Иван Гордеев.

По его словам, именно в среду в столице края установится максимальная температура с «возможным опасным прогревом в дневные часы до +35, 37 °C в тени». В это же время будет действовать режим НМУ первой степени опасности.

«Весьма вероятно, что этот прогрев побьет рекорды жаркой погоды июня 2010 года. Ближе к вечеру среды ветер немного усилится, небо затянет тучами. Осадки в виде небольших кратковременных дождей начнутся с ночи четверга. Затем жара немного отступит, в дневные часы ожидается около +30. Но основные осадки мы ждем в пятницу. Весьма вероятны в эти дни грозы», — рассказал Гордеев.

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Отметим, другие синоптики обещают красноярцам 21 июня 34-35 градусов жары. Слабый ветер будет дуть с юга и юго-запада.

Отметим, в такую погоду можно получить солнечный ожог и тепловой удар. Специалисты советуют пить как можно больше жидкости и не находиться слишком долго под палящим солнцем.

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