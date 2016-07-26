В прошлом году в крае провели пять тысяч операций на миллиард рублей

Депутаты Заксобрания на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике рассмотрели проект закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края за 2016 год». Докладывал директор фонда Сергей Козаченко.

Бюджет был исполнен по доходам на 47 млрд 223,6 млн рублей. Это 100,1% от плана. Фактически доходов поступило на 24 млн 600 тыс. рублей больше запланированных. По расходам бюджет исполнен в сумме 47 млрд 131,3 млн рублей, или 99,8% от плана, в том числе по расходам на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования — также в размере 99,8% от запланированной стоимости.

«Было сделано пять тысяч дорогостоящих операций на сумму около миллиарда рублей. Все взятые на себя обязательства удалось выполнить: проводилась диспансеризация населения, льготное протезирование, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение соответствующих категорий граждан. Выделялись средства на программу „Земский врач“. Зарплата медицинских работников не снижалась, а у врачебного и сестринского персонала частично увеличивалась», — сообщил Сергей Козаченко.

Депутат Илья Зайцев поинтересовался, как обстоят дела с поступающими от людей жалобами, насколько тщательно их фиксируют и работают в этом направлении. Сергей Козаченко сообщил, что для этих целей создан единый электронный журнал учета и обращений граждан, имеется телефон доверия. Все поступившие устно и письменно претензии записываются, по ним ведется работа, ни одна жалоба не остается без внимания.

Заместитель председателя комитета Вера Оськина уточнила относительно санаторно-курортного лечения в «Красноярском Загорье», отслеживается ли дальнейшее состояние пациентов, проходящих постинсультную и постинфарктную реабилитацию. Ответ был утвердительный — у подопечных отмечается улучшение самочувствия, они идут на поправку. Законопроект рекомендовано вынести для принятия в первом и во втором чтениях на рассмотрение заседания сессии краевого парламента, которое состоится 29 июня.

Далее члены комитета обсудили изменения в закон края «О квотировании рабочих мест для инвалидов». Заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Наталья Борисова пояснила, что Федерация устанавливает показатель численности работающих инвалидов трудоспособного возраста. Для нашего региона он установлен на уровне 29%.

По данным отделения Пенсионного фонда РФ, в крае проживают 63 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них работают 14,4 тыс. Целевой показатель на 1 января составлял 22,8%. Для достижения 29% необходимо трудоустроить в этом году не менее 4,5 тыс. инвалидов трудоспособного возраста. Ежегодно количество квотируемых для них рабочих мест составляет около 8,3 тыс., из них 5,4 тыс. занято инвалидами.

Для выполнения поставленной Федерацией задачи количества имеющихся в крае вакантных квотируемых рабочих мест для инвалидов (2,9 тыс.) недостаточно. Кроме того, работодатели нередко хитрят: выделяют вакансии, где человеку с ограниченными физическими возможностями не справиться, к примеру, бульдозерист, экскаваторщик, электролизник.

В соответствии с федеральным законом о социальной защите инвалидов субъектам РФ предоставлено право устанавливать квоту в размере не выше трех процентов среднесписочной численности работников для работодателей, у которых штат составляет не менее чем 35 и не более чем 100 человек.

На территории края условия установления квот и их размер предусмотрены законом «О квотировании рабочих мест для инвалидов», предусматривающим установление квоты для приема на работу инвалидов работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек. Многие регионы уже обновили свои законы, и теперь там работодатели квотируют численность от 35 работающих.

Внесение изменений в закон края (квоты от коллектива от 35 сотрудников, а не от 100) позволит дополнительно создать не менее 1 тыс. рабочих мест и выполнить соглашение с Федеральной службой по труду и занятости. Законопроект решено вынести на рассмотрение сессии во втором чтении.