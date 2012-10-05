Красноярцы смогут посмотреть лучшее из мирового кино под открытым небом

Летние ретропоказы под открытым небом во внутреннем дворике красноярского Дома кино (ул. Кирова, 30) будут проходить раз в две недели в 21:30. Первый кинопоказ состоится уже 30 июня. Каждый из выбранных для показов фильм был отмечен значимой кинопремией («Оскар» или «Золотой глобус»).

30 июня красноярцы смогут увидеть яркую мелодраму «Сабрина» (1954) американского кинорежиссера Билли Уайлдера. Главную роль в картине исполнила Одри Хэпберн. 14 июля серию показов продолжит работа Джорджа Кьюкора. Зрители увидят мелодраму «Филадельфийская история» (1940). Следующий фильм программы — драма «Похитители велосипедов» (1948) итальянского режиссёра Витторио Де Сика. Зрители увидят ее 28 июля. 11 августа небо над кинодвориком наполнит особая атмосфера: в программе триллер Альфреда Хичкока «Птицы» (1963).

Завершатся показы под открытым небом 27 августа, в День российского кино. Зрители увидят немой художественный фильм Якова Протазанова «Аэлита» (1924) в музыкальном сопровождении тапёра. Вход на завершающий сеанс свободный.

Окунуться в душевную атмосферу сможет каждый красноярец. Цена билета на один сеанс составляет 160 рублей. Кинопоказы будут переносить в большой зал Дома кино, если погода будет препятствовать сеансу под открытым небом.