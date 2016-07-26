Народные игрища и сельское гостеприимство: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске сегодня, 23 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 34°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 10:00 начнется фестиваль славянской культуры «Солнцестояние», который пройдет на базе отдыха «Бузим» (0+). Главное событие фестиваля: реконструкция старославянского праздника с древними купальскими обрядами, кострами до небес и огромными хороводами. Гостей ждет радостный праздник и насыщенная программа: познавательные семинары, спектакли, концерты, уличные театры и огненные шоу, ремесленные мастер-классы, народные игрища и забавы, яркая ярмарка и увлекательная детская программа.

В 10:30 обсудят вопрос снижения детского травматизма на дорогах. В новом учебном году образовательные учреждения возобновят акцию «Засветись», направленную на обязательное ношение детьми светоотражающих элементов. Кроме того, планируется реализация проекта «Родительский патруль», в рамках которого мамы и папы будут следить за соблюдением детьми правил дорожного движения. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В селе Дзержинское пройдет фестиваль музыки под открытым небом «Железный Феликс» (12+). Гостей ожидают сибирский колорит, народные подворья, полевая кухня, сельское гостеприимство в сочетании с живой инструментальной музыкой для всех возрастов. На фестивале соберутся музыкальные коллективы из городов и сёл Красноярского края, Республики Хакасия, Иркутской, Томской и Новосибирской областей. В первый день фестиваля, в пятницу, 23 июня, с 16:00 часов на стадионе начнется экологический флеш-моб, а затем — концерт-приветствие с участием дзержинских музыкантов и гостей из проекта «Ли Лёша». Таёжный музыкальный фестиваль будет проходить с 23 по 25 июня.

В 18:30 на острове Татышеве продолжится проект «Музыкальные пятницы». Сегодня главным гостем станет Красноярский камерный оркестр.