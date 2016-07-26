Кемеровский губернатор уходить в отставку не собирается

В администрации Кемеровской области рассказали о состоянии здоровья Амана Тулеева и его планах, сообщило издание vse42.ru.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отпуск еще 22 мая, но 1 июня, когда отпуск должен был закончится, на работу не вышел. Так как до отпуска около месяца губернатор не появлялся на публике, в некоторых СМИ начали появляться слухи о его смерти и о том, что он попросил президента освободить его от должности.

22 июня в областной администрации подтвердили, что Аман Тулеев находится на больничном, так как перенес операцию на позвоночнике, которую провели в Германии.

«Глава Кузбасса не хотел возлагать большую моральную ответственность на местных врачей, а потому решил лечиться у иностранных специалистов», — пояснили в администрации.

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Операция, по словам замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя, плановая, но очень сложная. Длилась она 9 часов, потому что врачам пришлось изменить ранее намеченный план. После нее у 73-летнего Амана Тулеева развилась пневмония. Сейчас он проходит реабилитацию в городской клинической больнице Кемерово и врачи оценивают состояние губернатора, как стабильное.