Врачи рекомендуют красноярцам проходить эндоскопию дважды в год

Врачи «Медицинского Центра „Оптима“» рекомендовали красноярцам проходить процедуру эндоскопии дважды в год для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и своевременной диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований.

Для обследования кишечника, желудка и пищевода в МЦ «Оптима» используют современный эндоскоп японской компании Olympus, который обеспечивает врачу полный обзор — во время обследования прибор позволяет не пропустить ни единого участка, вызывающего подозрения.

«Японцы проходят подобное исследование дважды в год — это отличная диагностика, результат которой напрямую влияет на продолжительность жизни. Для тех, у кого был опыт подобных исследований в поликлиниках и больницах, самый неприятный момент — заглатывать провод. У современного эндоскопа он почти в два раза тоньше, потому и процедуру вы пройдете без каких-либо мучений», — отмечает врач-эндоскопист высшей категории Александр Боровский.

Исследование внутренних органов займет всего несколько минут и проводится натощак, поэтому вы можете успеть позаботиться о своем здоровье до начала рабочего дня, «Медицинский Центр „Оптима“» принимает пациентов с 8 утра. После процедуры врач отдаст заключение, снимки, видеозапись и направление к специалисту, если это необходимо.