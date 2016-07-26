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Красноярцам предложили пройти полный медосмотр в сжатые сроки
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Красноярцам предложили пройти полный медосмотр в сжатые сроки

7 июля 10:30
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Красноярцы смогут пройти полный медосмотр за минимальное время в «Медицинском Центре „Оптима“». Подробнее об этом рассказали специалисты учреждения.

Медосмотр необходимо проходить студентам, работникам организаций, вахтовикам, а также лицам, желающим получить медицинскую книжку, документы на оружие или управление автомобилем.

«Ответственные работодатели отправляют сотрудников на полный профилактический осмотр регулярно — раз в год. Если в вашей организации по каким-то причинам этого не делают, а стоять в очередях городских поликлиник вы не хотите, вы можете самостоятельно пройти медосмотр в сжатые сроки у нас. Ваше здоровье — в ваших руках», — рассказывают специалисты медицинского центра.

«Медицинский Центр „Оптима“»
Адрес: ул. Маерчака, 49 а, ст. 1
Тел.: (391) 205-21-21
Сайт: optikrs.ru

Пациентов принимают с 8 утра, поэтому вы можете успеть пройти медицинский осмотр до начала рабочего дня, без необходимости брать отгул и согласовывать свои действия с руководством.

В МЦ «Оптима» пациентов принимают специалисты узкого и широкого профилей: офтальмолог, стоматолог, терапевт, врач-УЗИ, врач-эндоскопист, гинеколог, хирург, дерматовенеролог и другие. Вы сможете сдать анализы, пройти флюорографию, эндоскопическое исследование органов пищеварения и т. д.

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