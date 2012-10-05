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Скончался красноярский студент, которого поддерживал Федор Емельяненко
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Скончался красноярский студент, которого поддерживал Федор Емельяненко

26 июня 13:26
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Накануне скончался больной саркомой красноярский студент Григорий Мишутушкин, которого поддерживал Федор Емельяненко. Известный спортсмен записал видеописьмо для больного саркомой юноши, а в 2013 году состоялась их личная встреча — Федор Емельяненко приехал в Красноярск.

О смерти Григория сообщили сотрудники благотворительного фонда «Добро24» на странице в социальной сети. Григория вспоминают как сильного и доброго человека: «Не стало светлого, сильного, доброго, горячо любимого... Он так хотел и так надеялся жить. Гриша никогда не сдавался и не раз побеждал. Безумно печально, что болезнь была столь тяжелой».

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