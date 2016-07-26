Племенные свиньи без документов попали в изолятор

Россельхознадзор по Красноярскому краю арестовал груз из 42 племенных хряков и свиноматок, который предназначался для ЗАО «Назаровское».

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Прибыли свиньи из Швейцарии. До появления в Красноярском крае они проехали Германию, Финляндию, а в России — Москву, Казань, Уфу, Челябинск, Омск, Кемерово. Но добраться до своего владельца им не удалось — выяснилось, что в документах не указан адрес получателя.

Как итог: ветеринарное и таможенное оформление свиней было приостановлено, а самих животных арестовали и поместили в изолятор.

Арест будет снят только после предоставления экспортером оригинала ветеринарного сертификата, в котором содержатся все необходимые сведения.