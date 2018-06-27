В Красноярске коллекторов оштрафовали за грубость

В Красноярске две частные коллекторские компании — «ЦЗ Инвест» и «Столичное АВД» — будут оштрафованы за навязчивые звонки должникам и их оскорбление, сообщает Управление Федеральных судебных приставов России по Красноярскому краю.

К приставам обратились жители края с жалобой на коллекторов, которые, требуя возврата долгов, оказывали психологическое давление на людей, грубили им и унижали. Доказательствами стали записи телефонных разговоров.

«Тем самым, эти компании в работе с должниками нарушили ст. 7 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», — пояснили в управлении.

По факту этих нарушений были составлены административные протоколы.

Суд подтвердил справедливость претензий должников и назначил каждой коллекторской фирме штраф в 50 000 рублей.

Управление ФССП России по краю напоминает, что гражданам, столкнувшимся с неправомерными действиями коллекторов, нужно обращаться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. 6-я Полярная, д. 2.

Либо по телефонам: 8 (391) 222-00-21, 222-00-30.

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