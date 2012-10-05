О признаках финансовых пирамид рассказали красноярцам

Красноярцам дали советы, как не стать жертвами финансовых махинаций.

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Напомним, сегодня заместитель управляющего отделения Красноярск Сибирского управления Банка России Роман Никольский рассказал о взрывном росте популярности организаций, которые предоставляют микрозаймы. Это связывают с тем, что необходимость займов востребована у населения, но банки ужесточили условия для заемщиков, поэтому люди ищут возможность удовлетворить свои финансовые потребности и “перехватить” до зарплаты.

Никольский озвучил краткий перечень советов, как отличить добросовестных представителей микрофинансового рынка он нелегальных кредиторов и финансовых пирамид:

выяснить, является ли организация, предлагающая взять деньги в долг или разместить личные сбережения, легальной. На сайте службы Банка России по финансовым рынкам размещен государственный реестр, где можно найти фирму по ИНН или просто по названию;

читать бумаги, которые предлагается подписать. Не торопиться и, если есть возможность, - взять форму договора домой и внимательно с ней ознакомиться;

задавать все интересующие вопросы и смотреть, насколько уверенно отвечает представитель организации;

объективно оценивать уровень своих доходов. Есть та сумма, которую необходимо будет выплачивать ежемесячно, превышает половину дохода, то риск очень высокий;

посмотреть, какая предлагается ставка. Например, если на размещение сбережений она составляет свыше 20 % годовых, то это говорит об определенном уровне риска;

поинтересоваться, какими активами будут обеспечены вложения;

если речь идет о страховании сбережений – проверить, действует ли эта страховая компания, какой рейтинг она имеет и что является страховым случаем.

Добавим, также Роман Никольских отметил, что со следующего года будут введены новые ограничения для микрофинансовых организаций. В том числе потому, что 15 декабря Владимир Путин подписал приказ о том, что деятельность подобных организаций будет контролировать Федеральная служба судебных приставов.