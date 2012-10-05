>
>
О признаках финансовых пирамид рассказали красноярцам
Новости
/
Экономика
,
В Красноярском крае

О признаках финансовых пирамид рассказали красноярцам

27 декабря 20:48
1

Красноярцам дали советы, как не стать жертвами финансовых махинаций.

Материалы по теме
Красноярцы увлеклись микрозаймами

Напомним, сегодня заместитель управляющего отделения Красноярск Сибирского управления Банка России Роман Никольский рассказал о взрывном росте популярности организаций, которые предоставляют микрозаймы. Это связывают с тем, что необходимость займов востребована у населения, но банки ужесточили условия для заемщиков, поэтому люди ищут возможность удовлетворить свои финансовые потребности и “перехватить” до зарплаты.

Никольский озвучил краткий перечень советов, как отличить добросовестных представителей микрофинансового рынка он  нелегальных кредиторов и финансовых пирамид:

  • выяснить, является ли организация, предлагающая взять деньги в долг или разместить личные сбережения, легальной. На сайте службы Банка России по финансовым рынкам размещен государственный реестр, где можно найти фирму по ИНН или просто по названию;
  • читать бумаги, которые предлагается подписать. Не торопиться и, если есть возможность, - взять форму договора домой и внимательно с ней ознакомиться;
  • задавать все интересующие вопросы и смотреть, насколько уверенно отвечает представитель организации;
  • объективно оценивать уровень своих доходов. Есть та сумма, которую необходимо будет выплачивать ежемесячно, превышает половину дохода, то риск очень высокий;
  • посмотреть, какая предлагается ставка. Например, если на размещение сбережений она составляет свыше 20 % годовых, то это говорит об определенном уровне риска;
  • поинтересоваться, какими активами будут обеспечены  вложения;
  • если речь идет о страховании сбережений – проверить, действует ли эта страховая компания, какой рейтинг она имеет и что является страховым случаем.

Добавим, также Роман Никольских отметил, что со следующего года будут введены новые ограничения для микрофинансовых организаций.  В том числе потому, что 15 декабря Владимир Путин подписал приказ о том, что деятельность подобных организаций будет контролировать Федеральная служба судебных приставов.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать