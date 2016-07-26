Губернатор проверит новый водозабор и больницу в Игарке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский улетел в Туруханский район. В планах главы региона посещение сразу двух крупнейших населенных пунктов территории — города Игарки и села Туруханск.

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В Игарке Виктор Толоконский проверит готовность к сдаче в эксплуатацию нового водозабора, который будет снабжать город питьевой водой, а также проинспектирует работу местной больницы. После этого глава региона побывает в Туруханске, где осмотрит центр развития физической культуры и спорта.

«В 2016 там был сделан капитальный ремонт в нескольких спортивных залах. Реконструкция здания продолжится в этом году. Ремонта ожидает и еще один социально значимый объект Туруханска — местный Дом культуры, где также побывает глава региона в ходе своего рабочего визита», — рассказали в пресс-службе.

Виктор Толоконский проведет личный прием граждан, а также обсудит перспективный план социально-экономического развития территорий.