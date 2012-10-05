Виктор Толоконский спел шансон для библиотекарей (видео)

Губернатор Красноярского края спел для гостей Всероссийского библиотечного конгресса. Видеозапись обнародовал 17 мая один из гостей — москвич Рифат Саразетдинов.

Запись сделана во время губернаторского приема для участников библиотечного конгресса. Мероприятие проходило вчера в Большом концертном зале. Виктор Толоконский вместе с музыкантами исполнил для гостей песню «Поцелуй меня, удача». Также видно, что перед сценой с неизвестным мужчиной танцует министр культуры Елена Мироненко.

«Губернатор на библиотечном конгрессе с удовольствием поёт, с неменьшим удовольствием министр культуры зажигает на танцполе! Библиотеки — это сила», — восхитился мужчина.

Напомним, в Новосибирске Виктор Толоконский регулярно выступал вместе с супругой в одном из парков города. В Красноярске после назначения он тоже выступил на Дне города, но затем заявил, что больше петь для горожан не планирует. Однако в 2015 году он выступил на центральной площади вместе с «Хором Турецкого».