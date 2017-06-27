Восстановление Дома Вильнера в Минусинске откладывается

Реставрация памятника архитектуры «Дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 г. проходил первый чрезвычайный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравших объединенный уездный Совет» (Дом Вильнера) в Минусинске, скорее всего, продолжится лишь в следующем году.

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В этом — дело ограничится возведением теплового контура. Такое распоряжение дал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Кто займется реализацией проекта по восстановлению теплового контура здания пока непонятно. Однако известно, что бывший подрядчик ремонта Дома Вильнера — компания «Консал», договор с которой был расторгнут по причине затягивания сроков, через суд добился своего возвращения на объект с контрактом на 15 млн рублей.

«Какие именно работы будет проводить «Консал» на Доме Вильнера неизвестно, – говорит начальник Территориального отдела «Управления капитального строительства» по южной группе районов Валентин Потокин, – хотя 15 миллионов было бы вполне достаточно как раз для теплового контура».

Правда, времени на это может не хватить, ведь все окна и двери на этом памятнике необходимо делать из дерева, а это довольно долгий процесс.

Комплексный проект восстановления «сибирского малого Зимнего дворца» (как еще называют Дом Вильнера), по информации краевого Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сейчас проходит госэкспертизу. Торги по нему пройдут, как заявили в ведомстве, не раньше июля.

Добавим, в бюджете Красноярского края на 2017 год на реставрацию Дома Вильнера предусмотрено свыше 42,5 млн рублей. И еще порядка 160,5 млн — в 2018-м.

Напомним, Дом Вильнера обрушился в 1996 году. Официальная причина — ливневые дожди. Первая попытка отреставрировать памятник провалилась - краевой центр по охране и использованию памятников истории и культуры прекратил финансирование. Это было в 2001 году. После этого о нем вспомнили только в 2008 году, заложив в бюджет следующего года аж 7 млн рублей. Но тоже не вышло. В третий раз о реставрации Дома Вильнера вспомнили уже в 2014 году и даже предусмотрели на эти нужды 216 млн рублей. Завершиться реставрация должна была уже в этом году.