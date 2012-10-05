Известная фабрика матрасов начала поставлять продукцию в Красноярский край

Одна из крупнейших фабрик по производству матрасов «Дримлайн», известная в Москве, Московской и Ленинградской областей, выходит в регионы. В 30 крупных городах страны, в том числе и Красноярске, открыты представительства и отделы логистики. Производственные объекты фабрики расположены не только в непосредственной близости от Москвы, но в Краснодаре и Екатеринбурге, что значительно снижает сроки доставки матрасов и сопутствующей продукции во всех направлениях.

Срок доставки в большинство городов занимает всего несколько дней, а в ряде случаев получить матрас можно уже на следующий день после заказа. Жители тех городов, где пока нет представительства производителя, также могут приобрести товар из каталога фабрики, однако, доставка заказа будет осуществляться силами сторонних транспортных компаний.

Параллельно фабрика продолжает пополнять свой каталог продукцией матрасов эконом класса и средней ценовой категории. Держать приемлемые цели удается за счет отказа от дорогих натуральных наполнителей и зарубежного сырья. Заключив контракты с российскими поставщиками, фабрике удалось значительно снизить стоимость на целые серии продукции, сделав ее в разы доступнее иностранных аналогов.

В каталоге товаров, которые отправляются в регионы, есть матрасы любой жесткости, размеров, конструкции. Наряду с доступными моделями на основе искусственного латекса и независимых пружин TFK, фабрика предлагает элитные матрасы с пружинами S1000 и S2000, натуральным латексом и другими наполнителями, которые значительно повышают ортопедические свойства изделия и, как результат, комфорт сна.

Кроме того, фабрика «Дримлайн» готова поставлять матрасы не только стандартных, но и нестандартных прямоугольных размеров без предоплаты со стороны региональных заказчиков. Оплата производится при получении, а стоимость доставки зависит от удаленности населенного пункта от областного центра.

При подготовке материала использована информация сайта http://www.matras.ru/.