Конный прокат не вернется в центр Красноярска 

В центре Красноярска не возобновится конный прокат, заверили 27 июня в пресс-службе администрации краевого центра.

Напомним, весной прошлого года в Красноярске, после многочисленных жалоб жителей города, утвердили перечень мест, где запретили катания на лошадях. В список попали практически все популярные у горожан места отдыха.

Организаторы проката пожаловались на администрацию в УФАС России по Красноярскому краю, который предложил запрет отменить, а затем и в Арбитражный суд, который несколько дней назад мнение антимонопольной службы поддержал. Однако, как сегодня пояснили в пресс-службе мэрии, кони на Театральную площадь и в другие популярные места отдыха не вернутся - еще в декабре прошлого года в Красноярске последовали совету УФАС и утвердили список мест, где конный прокат разрешили.

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Катать детей на лошадях теперь можно лишь в 11 местах:

- сквер Сказочный на ул. Матросова;

- сквер Паниковка в районе ул. Кольцевая и Королева;

- сквер Праздничный около дома №67 по ул. 60 лет Октября;

- сквер Одесский в районе домов 5-7 на ул. Одесская;

- парк "Звезда" в пос. Технический, 17/1;

- сквер Энтузиастов на территории за торговым центром «Красноярье» по пр. имени газеты Красноярский рабочий, 120;

- сквер Фестивальный, ул. Новая Заря, 2;

- сквер, ул. Карбышева, 6а;

- набережная Енисея от сквера, примыкающего к ул. Дубровинского, 110, до железнодорожного моста;

- острова Молокова и Отдыха;

- сквер Чернышевского.