В Казачинском районе от неизвестной инфекции умерла 2-летняя девочка

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти маленькой девочки, сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярском крае.

Как пояснили в управлении, 21 мая двухлетняя девочка почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура и ее родители обратились за помощью в Казачинскую районную больницу. Назначенное врачами лечение не помогало, состояние ухудшилось и ребенка госпитализировали. Однако 23 мая девочка умерла.

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«Согласно заключению экспертов предварительной причиной смерти является неустановленное инфекционное заболевание. Для установления окончательной причины смерти дополнительно назначены химическая, гистологическая экспертизы», — пояснили в следственном управлении.

Выяснять правильно ли лечили ребенка следователи будут в рамках уголовного дела, которое возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).