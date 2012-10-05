Работник золотодобывающего предприятия пытался украсть золота на миллион (видео)

В Красноярском крае старатель пытался похитить больше 400 граммов золота с предприятия, сообщили 28 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Под подозрение в крупном хищении попал 26-летний работник предприятия, занимающегося добычей золота в Мотыгинском районе края. Как выяснилось, старатель выносил в личных вещах часть добытого им золотого песка, а затем прятал его в жилом вагончике. Таким образом он «накопил» больше 440 граммов драгоценного металла, ущерб оценили более, чем в миллион рублей.

В отношении золотодобытчика уже возбудили уголовное дело по ч. 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской федерации «Кража в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы с крупным штрафом.