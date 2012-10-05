Баскетбольный «Енисей» впервые сыграет в Лиге Чемпионов

Мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» в сезоне-2017/2018 сыграет в сильнейшем турнире ФИБА Европа — Лиге Чемпионов.

Всего в турнире примут участие 32 команды, которые будут разделены на 4 группы по 8 коллективов в каждой. Таким образом на первом групповом этапе сибиряки проведут 7 домашних поединков.



В Лиге Чемпионов-2017/2018 сыграют клубы из лидирущих баскетбольных стран — Турции, Франции, Испании, Германии, Греции, Италии, Израиля, Литвы, Латвии, Польши и Словении, что делает турнир самым сильным еврокубковым соревнованием за всю историю организации ФИБА Европа. Ранее «Енисей» принимал участие только во втором по значимости турнире под эгидой ФИБА — Еврочеллендже, позднее переименованном в Кубок ФИБА Европа. В сезоне-2015/2016 подопечные Олега Окулова пробились в Финал Четырёх, а в прошлом игровом году оступились на стадии четвертьфинала.

Лига Чемпионов ФИБА станет европейским турниром самого высокого уровня, в котором когда-либо принимал участие «Енисей». Красноярская команда стала единственной российской, попавшей напрямую в основную сетку турнира. Через квалификационные раунды за места в ЛЧ поборются «Нижний Новгород» и «Автодор» (Саратов).