Красноярских автомобилистов пригласили на алкоэксперимент и откровенный разговор

1 июля руководители полиции Красноярска и края пообщаются с жителями по самым актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Днем — с 11:00 до 12:30 часов — на выездах из города высокопоставленные полицейские организуют Общественные приемные.

На выезде из Красноярска в западном направлении (бывший пост ДПС «Бугач», район кольцевой развязки «Мясокомбината») всех желающих задать вопросы будут ждать глава краевой полиции Александр Речицкий и и.о. начальника ГИБДД региона Алексей Членов. Их заместители — Тамара Белкина и Андрей Маерчук — будут работать на выезде из города в направлении Дивногорска (бывший пост ДПС «Турбаза»).

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Начальники городских управлений МВД и ГИБДД — Геннадий Березин и Алексей Коваленко — пообщаются с водителями на выезде из города в направлении поселка Березовка (бывший пост ДПС «777», съезд на правый берег с моста «777»).

На местах специалисты правового подразделения ГУ МВД по краю окажут автомобилистам юридическую помощь. «На „Бугаче“ инспекторы ДПС проведут эксперимент с алкотестером и ответят на вопрос: „Какие напитки можно употреблять за рулем, а какие нельзя“. Руководство краевой полиции приглашает красноярцев и гостей города к свободному и откровенному разговору на тему безопасности дорожного движения», — призвали в пресс-службе полиции.

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Речицкий Александр Георгиевич Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю

Членов Алексей Викторович И.о. руководителя УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю