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Красноярских автомобилистов пригласили на алкоэксперимент и откровенный разговор
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Красноярских автомобилистов пригласили на алкоэксперимент и откровенный разговор

30 июня 12:07
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1 июля руководители полиции Красноярска и края пообщаются с жителями по самым актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Днем — с 11:00 до 12:30 часов — на выездах из города высокопоставленные полицейские организуют Общественные приемные.

На выезде из Красноярска в западном направлении (бывший пост ДПС «Бугач», район кольцевой развязки «Мясокомбината») всех желающих задать вопросы будут ждать глава краевой полиции Александр Речицкий и и.о. начальника ГИБДД региона Алексей Членов. Их заместители — Тамара Белкина и Андрей Маерчук — будут работать на выезде из города в направлении Дивногорска (бывший пост ДПС «Турбаза»).

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Начальники городских управлений МВД и ГИБДД — Геннадий Березин и Алексей Коваленко — пообщаются с водителями на выезде из города в направлении поселка Березовка (бывший пост ДПС «777», съезд на правый берег с моста «777»).

На местах специалисты правового подразделения ГУ МВД по краю окажут автомобилистам юридическую помощь. «На „Бугаче“ инспекторы ДПС проведут эксперимент с алкотестером и ответят на вопрос: „Какие напитки можно употреблять за рулем, а какие нельзя“. Руководство краевой полиции приглашает красноярцев и гостей города к свободному и откровенному разговору на тему безопасности дорожного движения», — призвали в пресс-службе полиции.

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Речицкий Александр Георгиевич
Речицкий Александр Георгиевич
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю
Членов Алексей Викторович
Членов Алексей Викторович
И.о. руководителя УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
Белкина Тамара Ивановна
Белкина Тамара Ивановна
И.о. руководителя ГУ МВД России по Красноярскому краю
Березин Геннадий Николаевич
Березин Геннадий Николаевич
Начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское».
Коваленко Алексей Анатольевич
Коваленко Алексей Анатольевич
Начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Красноярское»

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