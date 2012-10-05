На «Столбах» открыли постоянный пост спасателей (видео)

В заповеднике начали ежедневное дежурство спасатели, сообщили 30 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

С сегодняшнего дня в заповеднике «Столбы» начали дежурить сотрудники краевого учреждения «Спасатель». Пост разместили в здании сервис-центра «Перевал». Спасатели будут находиться в заповеднике ежедневно по 12 часов — с 9:00 до 21:00 по четыре человека. В их обязанности входит оказание помощи заблудившимся туристам, а также спасение тех, кто травмировался во время прогулки.

На создание поста краевые власти выделили около 12 млн рублей. Часть средств потратили на технику — у подразделения есть свой автомобиль, снегоходы, квадроциклы и достаточное количество альпинистского снаряжения. Остальные деньги пойдут на заработную плату сотрудникам.

Пост позволит оказывать помощь более оперативно, так как сейчас спасатели тратят не менее часа на дорогу из города. Обратиться за помощью можно по телефонам: 8-908-211-83-97, 8-913-517-02-40 и 8-913-567-48-79.