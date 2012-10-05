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На «Столбах» открыли постоянный пост спасателей (видео)
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В Красноярском крае

На «Столбах» открыли постоянный пост спасателей (видео)

30 июня 17:27
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В заповеднике начали ежедневное дежурство спасатели, сообщили 30 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

С сегодняшнего дня в заповеднике «Столбы» начали дежурить сотрудники краевого учреждения «Спасатель». Пост разместили в здании сервис-центра «Перевал». Спасатели будут находиться в заповеднике ежедневно по 12 часов — с 9:00 до 21:00 по четыре человека. В их обязанности входит оказание помощи заблудившимся туристам, а также спасение тех, кто травмировался во время прогулки.

Пост спасателей разместили в сервис-центре «Перевал»
Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
У подразделения есть своя техника
Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Четыре спасателя будут дежурить ежедневно по 12 часов
Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На создание поста краевые власти выделили около 12 млн рублей. Часть средств потратили на технику — у подразделения есть свой автомобиль, снегоходы, квадроциклы и достаточное количество альпинистского снаряжения. Остальные деньги пойдут на заработную плату сотрудникам.

Пост спасателей на Столбах

Видео: enisey.tv

Пост позволит оказывать помощь более оперативно, так как сейчас спасатели тратят не менее часа на дорогу из города. Обратиться за помощью можно по телефонам: 8-908-211-83-97, 8-913-517-02-40 и 8-913-567-48-79.

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