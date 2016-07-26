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Красноярца поймали за кражу книг о Гарри Поттере
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Красноярца поймали за кражу книг о Гарри Поттере

1 июля 10:16
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30 июня в Красноярске сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя, подозреваемого в краже печатных изданий из книжного отдела торгового центра.

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Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю, на пункт централизованной охраны Советского района поступил сигнал «тревога» из охраняемого крупного торгового центра. Прибывший на место наряд выяснил, что в одном из отделов похищены книги из серии о приключениях Гарри Поттера на общую сумму около 4 тысяч рублей. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, была установлена личность подозреваемого.

Вскоре, благодаря оперативности сотрудников Росгвардии, подозреваемый был задержан в ближайшем торговом отделе. Им оказался, 21-летний ранее не судимый молодой человек. При осмотре, у которого были изъяты похищенные книжные издания.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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