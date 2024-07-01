«Скончалась после укола массажиста»: подробности смерти красноярской бизнес-леди

Президент правления Сибирской ассоциации гостеприимства, директор Некоммерческого партнерства «Красноярский краевой продовольственный альянс» Марина Безфамильная скончалась после инъекции в массажном салоне Октябрьского района города, сообщили Newslab.ru источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, 57-летняя женщина пришла 29 июня около 17 часов в салон красоты, расположенный по улице Курчатова. Она обратилась к ранее знакомому ей медработнику за сеансом массажа, поскольку имела боли в области грудного и поясничного отделов позвоночника.

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После сеанса массажист по просьбе пациентки сделал инъекцию препарата из смеси лекарственных средств, содержащих обезболивающее вещество. После введения укола в период времени с 19.00 до 19.30 пациентка почувствовала себя плохо и скоропостижно скончалась.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч1.ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается медицинская карта пациентки, запланирован допрос сотрудника массажного салона.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что работу в сфере общественного питания на комбинате питания горкома КПСС Безфамильная начала в 1982 году, а затем трудилась в комплексе ресторана «Север». С 1985 по 2003 годы работала в администрации Красноярского края: сначала в должности главного технолога, затем — начальником отдела организации и сертификации торговли, общественного питания и услуг. Параллельно, с 1993 по 2003 годы, она исполняла обязанности директора Ассоциации кулинаров края, в 2000 году стала заместителем председателя краевого комитета «Торговое единство», с 2004 — президент Сибирской ассоциации гостеприимства.

Прощание с Безфамильной состоится 3 июля с 12:00 до 14:00 часов в здании Дома офицеров (Красноярск, ул. Перенсона, 20).