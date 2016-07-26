В Красноярске скончалась президент ассоциации гостеприимства

29 июня скончалась президент правления Сибирской ассоциации гостеприимства, директор Некоммерческого партнерства «Красноярский краевой продовольственный альянс» Марина Безфамильная. На протяжении долгих лет она отстаивала интересы представителей гостиничного и ресторанного бизнеса.

12 июня этого года Безфамильная отметила свое 57-летние. Причины ее смерти не уточняются.

Работу в сфере общественного питания на комбинате питания горкома КПСС она начала в 1982 году, а затем трудилась в комплексе ресторана «Север». С 1985 по 2003 годы работала в администрации Красноярского края: сначала в должности главного технолога, затем — начальником отдела организации и сертификации торговли, общественного питания и услуг. Параллельно, с 1993 по 2003 годы, она исполняла обязанности директора Ассоциации кулинаров края, в 2000 году стала заместителем председателя краевого комитета «Торговое единство», с 2004 — президент Сибирской ассоциации гостеприимства.

Прощание с Безфамильной состоится 3 июля с 12:00 до 14:00 часов в здании Дома офицеров (Красноярск, ул. Перенсона, 20).