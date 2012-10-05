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Красноярцев удивил сильный туман на Енисее
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Красноярцев удивил сильный туман на Енисее

1 июля 13:28
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Енисей окутал сильный туман. Жители Красноярска в соцсетях делятся фотографиями затянутых белой дымкой реки и набережной и удивляются природному явлению.

Прохожие на набережной буквально таяли в белой дымке
Сильный туман на Енисее
Сильный туман на Енисее
Сильный туман на Енисее

После сильной жары, стоявшей в Красноярске последние дни, вчера и сегодня в городе прошли дожди, а температура воздуха понизилась. Это и стало причиной сильного тумана, который окутал реку и набережную.

Правый берег еле виден
Сильный туман на Енисее
Сильный туман на Енисее
Сильный туман на Енисее

Напомним, что с сегодняшнего дня погода в Красноярске изменится: ветер подует с северо-запада, днем уличные градусники будут показывать 26, 27 °C. В воскресенье, 2 июля, ожидается умеренный юго-западный ветер, лишь 24 °C и гроза.

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В оба дня небо будет затянуто тучами, пройдет небольшой дождь. При этом ночи на выходных будут достаточно теплыми: от 16 до 18 °C.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, температура продолжит понижаться и на следующей неделе: Гидрометцентр обещает к четвергу 19 °C в светлое время суток и лишь 12 °C — в темное.

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