Чартер из Турции в Красноярск вынужденно сел в аэропорту Казани

Чартерный рейс Анталия — Красноярск номер ZF 2492 в ночь на 2 июля совершил вынужденную посадку в Казани из-за резкого ухудшения самочувствия одной из пассажирок.

Самолет авиакомпании Azur Air с 238 пассажирами на борту по расписанию должен был прибыть в Красноярск в 4 утра местного времени.

Одной из пассажирок стало плохо во время полета, развился гипертонический криз, потребовалась срочная специализированная помощь медиков. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку для спасения жизни женщины.

В 23:00 (мск) судно приземлилось в Казани, куда заранее вызвали неотложку, сообщили Newslab.ru в пресс-службе международного аэропорта «Казань».

Медики поднялись на борт, оказали пассажирке немедленную помощь и затем на машине «скорой помощи» госпитализировали женщину в городскую больницу.

После дозаправки самолет в 0:51 (мск) вылетел в Красноярск, где благополучно приземлился в 8:30 местного времени.

Общая задержка рейса из-за происшествия составила менее 4,5 часов, сообщили Newslab.ru в красноярском аэропорту «Емельяново».

Пассажиры рейса предположили, что резкую болезнь женщины в полете могла спровоцировать стоявшая в Анталии жара — в день вылета в городе была зафиксирована температура воздуха +50 C°.