Водителей на трассе напугали обыски вооруженных парней

В Енисейском районе Красноярского края полицейские задержали 6 молодых людей, которые незаконно останавливали машины на автодороге «Епишино — Северо-Енисейск». Они интересовались, не перевозят ли водители что-то запрещенное. Тех напугали действия подозрительных парней и они обратились в полицию.

Известно, что группа молодых мужчин в возрасте от 25 до 35 лет передвигалась по трассе на машинах без номеров. Они останавливали проезжавшие мимо автомобили и спрашивали о возможных перевозках запрещенных в свободной реализации предметов. При этом они никак не представлялись и не объясняли свои намерения.

Вскоре полицейские задержали их и выяснили, что трое из них ранее были судимы за незаконный оборот наркотиков, грабежи и разбои. «У одного из задержанных обнаружено травматическое огнестрельное устройство, ранее выданное на законных основания», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

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В отношении задержанных составили административные протоколы за отсутствие номеров на машинах. Сейчас их продолжают допрашивать, но они продолжают скрывать свои намерения.

Всех, кто пострадал от их действий, просят обратиться в органы внутренних дел по телефонам 02 или 8 (39195) 2-21-02.

Очевидцев также ждут в полиции. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: