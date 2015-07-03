В Красноярске отпраздновали Сабантуй

1 июля на восточной части острова Татышев красноярцы и гости города отметили народный праздник Сабантуй. Мероприятие прошло в Красноярске уже в 20-й раз, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этот день все гости праздника стали участниками масштабной спортивно-развлекательной программы, которая включила в себя борьбу на поясах, поднятие гири и армрестлинг, перетягивание каната, лазание на столб, а также народные забавы — бег с коромыслами и ведрами с водой, бег в мешках, бой на бревне. Каждый гость праздника смог попробовать блюда национальной кухни.

«Практически каждые выходные всей семьей проводим на острове Татышев, здесь постоянно организуются различные спортивные, культурные, развлекательные события. А сегодня — совершенно удивительный праздник, ведь всегда интересно знакомиться с культурой другого народа. Есть чем заняться и маленьким. Дочка с удовольствием участвует в конкурсах и викторинах», — поделилась красноярка Анастасия.

Кульминацией Сабантуя стала яркая концертная программа с участием артистов из Красноярского края и республики Татарстан.

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«Приехали в Красноярск в гости к друзьям из Абакана, уже успели посмотреть многие достопримечательности вашего города, а сегодня попали на остров Татышев. Знаете, если у вас в Красноярске так каждые выходные, то всё — переезжаем», — отметил гость праздника.

Поприветствовать участников юбилейного Сабантуя на остров Татышев пришли губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава города Эдхам Акбулатов. Обращаясь к красноярцам и гостям города, мэр отметил, что за 20 лет своего проведения на красноярской земле национальный праздник «Сабантуй» уже давно стал общенародным, любимым многими горожанами.

«Всегда приятно видеть, как в эти летние дни остров Татышев превращается в место встречи добрых друзей — земляков, не понаслышке знающих, что такое добрососедство, сплочённость, умение радоваться успехам друг друга и поддерживать друг друга в трудную минуту. Из года в год праздник демонстрирует уникальность обычаев и традиций, единство всех народов, проживающих в Красноярске. Это событие — подлинное торжество дружбы! И не случайно именно Красноярск в 2015 году был удостоен почётного права принять участников Федерального Сабантуя. Пусть Сабантуй и в дальнейшем продолжает с размахом проходить на сибирской земле, объединяя поколения и нации! И всегда подтверждать, что сила народа — в единстве!»

Добавим, что слово «сабантуй» происходит от тюркских: «сабан» — плуг и «туй» — праздник. По традиции Сабантуй отмечается в честь завершения весенних посевных работ. Это праздник труда, здоровья, силы и ловкости. Он находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр устного наследия человечества. В этом году яркий праздник «Сабантуй» проходит в 59 регионах России и в 32 странах зарубежья. В Красноярском крае его отмечают в шести городах и 21 сельском поселении.