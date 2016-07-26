В Красноярске снова укладывали асфальт в дождь (видео)

В Красноярске на остановке общественного транспорта «Сергея Лазо» рабочие укладывали асфальт во время дождя. Видео накануне опубликовал красноярец в социальной сети. На кадрах видно, что идет довольно сильный дождь, а рабочий в это время разравнивает материал дорожного покрытия при помощи катка. «А потом спрашивают, почему асфальт опять разваливается», — посетовал автор ролика.

В пресс-службе департамента городского хозяйства сообщили, что по данному инциденту будет проведена проверка кураторами управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. «Подрядчику будут выставлены предписания, работы не будут оплачены, подрядчик будет переделывать за свой счет», — рассказали в департаменте.

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В мэрии добавили, что по технологии нельзя класть асфальт в лужи, но допускается проводить некоторые работы во время дождя. «Специалисты будут разбираться», — заключили в департаменте городского хозяйства.