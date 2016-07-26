За два года иркутский контактный центр Tele2 обработал 16 млн звонков

Tele2 подвела итоги работы контактного центра компании за два года. Сотрудники центра ответили более чем на 16 млн обращений абонентов из регионов Сибири и Дальнего Востока, а среднее время ожидания ответа оператора составило 22 секунды.

Чаще других на единый бесплатный номер 611 обращаются за консультацией абоненты Иркутской области, Красноярского края и Омской области. Среднее время ожидания ответа оператора составило 22 секунды, при этом 95,63% клиентов оценили работу сотрудников контактного центра и скорость решения вопроса на «отлично».

Одним из ключевых направлений работы клиентского сервиса Tele2 является поддержка пользователей в интернете. Операторы консультируют абонентов по электронной почте, в мессенджерах Viber и Telegram и онлайн-чате на tele2.ru. Также на вопросы клиентов отвечают официальные представители компании в популярных социальных сетях.

С января 2016 года число запросов от абонентов в мессенджеры выросло в шесть раз, а свыше 90% пользователей, оценивая консультации Tele2, ставят отметку «отлично». Ответы на свои вопросы абоненты получают менее чем за 30 секунд.

Кроме того, в иркутском контактном центре действует отдельная линия обслуживания на китайском языке «888» для клиентов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Иркутской области, Республики Бурятии и Дальнего Востока. На нее за два года работы поступило около 60 тысяч звонков.

«Один из базовых принципов обслуживания Tele2 — быть там, где удобно клиенту. Мы видим, как стремительно растет популярность цифровых каналов обслуживания − все больше наших абонентов выбирают интернет для общения с консультантами. Первыми среди российских операторов мы запустили сервисную поддержку в мессенджерах Viber и Telegram, где абонентов консультируют сотрудники контактного центра, наделенные широкими полномочиями, что помогает им решать большинство вопросов клиентов в кратчайшие сроки. При этом наши абоненты всегда могут обратиться в звонковый центр, в салон связи или самостоятельно управлять услугами в личном кабинете. Все это позволяет нам удерживать качество клиентского сервиса на самом высоком уровне, о чем свидетельствует оценка работы нашей службы абонентами компании», — прокомментировала директор по клиентскому сервису Tele2 Наталья Лошкарева.