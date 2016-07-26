РУСАЛ организует световое 3D-mapping шоу в День металлурга

15 июля Театр оперы и балета в Красноярске превратится в огромный экран, на который будет проецироваться оригинальное яркое видео. Гостей праздника ждёт захватывающее объёмное световое представление, разработанное с учётом геометрии здания. Подробности светового шоу пока держатся в секрете.

В свой профессиональный праздник алюминиевая компания организует световое шоу РУСАЛ Фестиваль — ALХИМИЯ СВЕТА, и таким образом поздравит с Днем металлурга весь Красноярск, где металлургическая отрасль представлена очень широко.

Красноярцев ждёт и интерактивная музыкально-развлекательная программа. Будет запущен Instagram-конкурс «РУСАЛ объединяет друзей». Для того, чтобы прямо во время мероприятия зрители могли публиковать фотографии с хештегами и поздравлениями коллегам из других территорий. Специальная программа будет находить фотографии, а оператор в режиме ручного отбора транслировать их на здание. Организаторы отберут лучшие фото, и их авторы получат призы. Ещё один конкурс — «Код РУСАЛа» — определит самого внимательного зрителя, который получит суперприз от компании. Участник должен внимательно следить за 3D-mapping шоу и найти зашифрованный в контенте цифровой код.

Программа «РУСАЛ Фестиваль — ALХИМИЯ СВЕТА» включает и развлекательные активности Kiss Cam и Dance Cam, во время которых оператор будет показывать крупные планы зрителей. Участники смогут увидеть себя в проекции на здании и почувствовать себя частью шоу. Кроме того, перед красноярцами выступит кавер-группа MODAL из Москвы. А завершится праздник дискотекой с видео-проекцией на здание.

Начало «РУСАЛ ФестивAL — ALХИМИЯ СВЕТА» — в 21:30 на площади Красноярского государственного театра оперы и балета.

Профессиональный праздник в форматах 3D-mapping и лазерное шоу пройдут в 11 городах присутствия РУСАЛа. В их числе Красноярск, Ачинск, Братск, Новокузнецк, Шелехов, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Бокситогорск, Волгоград, поселок Таежный, Михайловск. В большинстве городов 3D-mapping и лазерные шоу будут проведены впервые.

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3D-mapping — это особое направление в аудио-визуальном искусстве, которое представляет собой объёмную проекцию на какой-то физический объект из окружающей среды с учётом его геометрии и положения в пространстве. Эта технология позволяет при помощи видеопроекции видоизменять визуальные характеристики конкретного объекта, а также она позволяет практически любую поверхность превратить в динамический видеоэкран.