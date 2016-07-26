В Красноярске нашли некачественные рубашки для школьников

Эксперты усомнились в качестве сорочек и блузок для школьников, которые продаются в Красноярске. Нарушения выявили на первом этапе проверки, когда специалисты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) оценивали внешний вид, качество изготовления и маркировку.

Для проверки закупили 7 образцов: 4 сорочки для мальчиков и 3 блузки для девочек производства Россия, Китай и Бангладеш. У них разный состав и стоимость — от 500 до 1300 рублей. Мониторинг носит закрытый характер — для максимальной объективности эксперты не знают, образец чьего производства они исследуют.

3 июля они изучали сорочки и блузки около двух часов. «Каждая модель визуально исследовалась очень досконально — проверяли качество строчек, швов, обработку застежек, симметричность расположения деталей, уровень обработки и отделки изделий. В некоторых образцах эксперты выявили отклонения по контролируемым показателям. Однако, есть и образцы, качество которых устроило специалистов», — рассказали в ЦСМ.

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На втором этапе образцы проверят в испытательной лаборатории по семи показателям безопасности: гигроскопичность, воздухопроницаемость, содержание свободного формальдегида, индекс токсичности, устойчивость окраски к стирке, поту и сухому трению. Кроме того, предстоит определить состав используемого материала. Результаты мониторинга озвучат 7-8 августа — в разгар подготовки к учебному году. Пока же при покупке сорочек и блузок специалисты советуют родителям обращать внимание на состав, указанный на этикетке или мягкой маркировке, на качество швов и строчек.