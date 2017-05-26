«Скучать по школе не буду!»: в Красноярске прошли последние звонки

В красноярских школах для 12 тысяч выпускников 9 и 11 классов прозвучали последние звонки. Ребята не могли поверить, что школа осталась позади — лишь счастливо улыбались, шутили и делали смешные селфи.

Наша маленькая история сегодняшнего дня🔔 это любовь! Большая семья! ❤️ Публикация от BMS 🍓 (@marikokoll) Май 25 2017 в 6:36 PDT

Эти девчонки в кадре не поют, хотя, наверняка, могут!

Мужики!

11 лет вместе❤️ Публикация от Даниил🐅 (@kazimirenko_89) Май 25 2017 в 9:22 PDT

Без этого точно никак.

Как без этого-то.?💃🏼😛 Публикация от GJ🐈🎵 (@goreva_evgeniya) Май 25 2017 в 9:30 PDT

У кого-то даже получалось не думать об экзаменах в момент фото — и тогда они получались особенно удачными!

Идеальное фото на память о школьной дружбе

Эти всё успели

Последний звонок.... Посадили елочку(одну на всех😂), осталось построить дома и народить пацанов 😂😂😂 А может лучше в армию????😂😂😂 Публикация от Olga (@olga_m31) Май 25 2017 в 9:09 PDT

Красавицы!

Продолжая эстафету последнего звонка, делюсь своей подборкой фотографий 📷 Время летит неимоверно быстро и не верится, что прошло уже 3 года ✋🏼 #выпуск27#выпуск2014#27родная#27школа Публикация от J U L I A (@jl.bryukhanova) Май 25 2017 в 8:46 PDT

У многих уже всё по-взрослому...

Самый любимый 💋💕 Публикация от Валерия👑💕💎 (@olegovna.118) Май 25 2017 в 9:48 PDT

Но выпускной был не только в школах — у кого-то всё еще впереди!

#досвиданиядетскийсад #выпускной #какбыстролетитвремя Публикация от Та самаяТатьяна😁 (@tanyamyachina7) Май 25 2017 в 9:48 PDT

Мы желаем счастья всем вчерашним детям и завтрашним взрослым! Пусть у вас всё получится!

Интернет-газета Newslab.ru