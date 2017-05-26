«Скучать по школе не буду!»: в Красноярске прошли последние звонки

Наша маленькая история сегодняшнего дня🔔 это любовь! Большая семья! ❤️
Публикация от BMS 🍓 (@marikokoll) Май 25 2017 в 6:36 PDT
Эти девчонки в кадре не поют, хотя, наверняка, могут!
Не буду врать, по 144 школе скучать не буду. Эти два года были настоящим адом, но это того стоило. Биохим привил любовь к химии и биологии(да, это говорю я), дал нам возможность поступить в любой мединститут страны и научил нас выкручиваться из любой ситуации. То, что происходило в кабинетах химии и биологии, должно остаться в этих кабинетах. Как бы мы все не жаловались, мы не жалеем, что когда-то приняли решение оставить обычную школьную жизнь. СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ, КТО ДАВАЛ СПИСЫВАТЬ(КРИСТИНА, ТЕБЕ ОТДЕЛЬНОЕ❤😏), СПАСИБО ТЕМ, КТО ПРИКРЫВАЛ НАС И СПАСИБО ТЕМ, КТО БЫЛ С НАМИ 7 МАРТА😏😂❤💋 Всем желаю сдать экзамены, поступить и отметить❤🔞
Публикация от Alexandra Pustoshilova👑♊ (@broni.pl25) Май 25 2017 в 9:24 PDT
Мужики!
Публикация от Даниил🐅 (@kazimirenko_89) Май 25 2017 в 9:22 PDT
Без этого точно никак.
Публикация от GJ🐈🎵 (@goreva_evgeniya) Май 25 2017 в 9:30 PDT
У кого-то даже получалось не думать об экзаменах в момент фото — и тогда они получались особенно удачными!
Вот и наша малышка выпустилась 🐥❤️🤘🏻удачной сдачи тебе ЕГЭ 🙏🏻✊🏻 мы верим в тебя ❤️❤️❤️ Тяжело будет привыкнуть , что ты не школяр больше 😭😭😭))) . А вообще теперь у нас есть такие 3 классные фоточки))🤘🏻🤘🏻🤘🏻я начала эстафету и ты спустя 2 года её закончила 😌 . В твоей жизни совсем скоро начнётся совершенно новый для тебя этап 😉 Поверь , это сложнее , но куда интереснее 🤗❤️ . P.S. А вообще почувствовала себя 👵🏼))😭😭😭😭 до сих пор иногда не верю что школу закончила)🙂 а уже 2 года пролетело😌❤️
Публикация от ⚫️Ann Platonova⚫️ (@platonova_22) Май 25 2017 в 9:17 PDT
Идеальное фото на память о школьной дружбе
Насмотрелась фотографий с последнего звонка⭐️ помнишь, как хотелось нам поехать в город, поступить?) как все начиналось .. прошло 5 лет, целых 5.. немного чувствую себя старушкой 😀🤷‍♀️ тебя люблю ❤️
Публикация от Кристина Ледянкина (@kristina_ledyankina) Май 25 2017 в 9:14 PDT
Эти всё успели
Последний звонок.... Посадили елочку(одну на всех😂), осталось построить дома и народить пацанов 😂😂😂 А может лучше в армию????😂😂😂
Публикация от Olga (@olga_m31) Май 25 2017 в 9:09 PDT
Красавицы!
Продолжая эстафету последнего звонка, делюсь своей подборкой фотографий 📷 Время летит неимоверно быстро и не верится, что прошло уже 3 года ✋🏼 #выпуск27#выпуск2014#27родная#27школа
Публикация от J U L I A (@jl.bryukhanova) Май 25 2017 в 8:46 PDT
У многих уже всё по-взрослому...
Публикация от Валерия👑💕💎 (@olegovna.118) Май 25 2017 в 9:48 PDT
Но выпускной был не только в школах — у кого-то всё еще впереди!
#досвиданиядетскийсад #выпускной #какбыстролетитвремя
Публикация от Та самаяТатьяна😁 (@tanyamyachina7) Май 25 2017 в 9:48 PDT
Мы желаем счастья всем вчерашним детям и завтрашним взрослым! Пусть у вас всё получится!