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«Скучать по школе не буду!»: в Красноярске прошли последние звонки

«Скучать по школе не буду!»: в Красноярске прошли последние звонки

Интернет-газета Newslab.ru
26.05.2017
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Эти девчонки в кадре не поют, хотя, наверняка, могут!

Не буду врать, по 144 школе скучать не буду. Эти два года были настоящим адом, но это того стоило. Биохим привил любовь к химии и биологии(да, это говорю я), дал нам возможность поступить в любой мединститут страны и научил нас выкручиваться из любой ситуации. То, что происходило в кабинетах химии и биологии, должно остаться в этих кабинетах. Как бы мы все не жаловались, мы не жалеем, что когда-то приняли решение оставить обычную школьную жизнь. СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ, КТО ДАВАЛ СПИСЫВАТЬ(КРИСТИНА, ТЕБЕ ОТДЕЛЬНОЕ❤😏), СПАСИБО ТЕМ, КТО ПРИКРЫВАЛ НАС И СПАСИБО ТЕМ, КТО БЫЛ С НАМИ 7 МАРТА😏😂❤💋 Всем желаю сдать экзамены, поступить и отметить❤🔞

Публикация от Alexandra Pustoshilova👑♊ (@broni.pl25) Май 25 2017 в 9:24 PDT

Мужики!

11 лет вместе❤️

Публикация от Даниил🐅 (@kazimirenko_89) Май 25 2017 в 9:22 PDT

Без этого точно никак.

Как без этого-то.?💃🏼😛

Публикация от GJ🐈🎵 (@goreva_evgeniya) Май 25 2017 в 9:30 PDT

У кого-то даже получалось не думать об экзаменах в момент фото — и тогда они получались особенно удачными!

Вот и наша малышка выпустилась 🐥❤️🤘🏻удачной сдачи тебе ЕГЭ 🙏🏻✊🏻 мы верим в тебя ❤️❤️❤️ Тяжело будет привыкнуть , что ты не школяр больше 😭😭😭))) . А вообще теперь у нас есть такие 3 классные фоточки))🤘🏻🤘🏻🤘🏻я начала эстафету и ты спустя 2 года её закончила 😌 . В твоей жизни совсем скоро начнётся совершенно новый для тебя этап 😉 Поверь , это сложнее , но куда интереснее 🤗❤️ . P.S. А вообще почувствовала себя 👵🏼))😭😭😭😭 до сих пор иногда не верю что школу закончила)🙂 а уже 2 года пролетело😌❤️

Публикация от ⚫️Ann Platonova⚫️ (@platonova_22) Май 25 2017 в 9:17 PDT

Идеальное фото на память о школьной дружбе

Эти всё успели

Красавицы!

У многих уже всё по-взрослому...

Самый любимый 💋💕

Публикация от Валерия👑💕💎 (@olegovna.118) Май 25 2017 в 9:48 PDT

Но выпускной был не только в школах — у кого-то всё еще впереди!

#досвиданиядетскийсад #выпускной #какбыстролетитвремя

Публикация от Та самаяТатьяна😁 (@tanyamyachina7) Май 25 2017 в 9:48 PDT

Мы желаем счастья всем вчерашним детям и завтрашним взрослым! Пусть у вас всё получится!

Интернет-газета Newslab.ru

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