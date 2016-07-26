Зарезавший партнеров по игре в карты красноярец получил 16 лет колонии

Суд огласил приговор по резонансному уголовному делу об убийстве двух мужчин в Советском районе Красноярска. Преступление произошло ночью 13 декабря 2016 года в квартире жилого дома по проспекту Ульяновский (Зелёная Роща).

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По уточненным данным краевой прокуратуры, 30-летний мужчина, его мать с отчимом и знакомый последнего распивали спиртное. Когда мужчины играли в карты, между ними возник конфликт, причина которого не уточняется. В итоге 30-летний мужчина зарезал отчима и его приятеля — они скончались в считанные минуты. «После он подошел к матери, приставил к ее шее нож и потребовал, чтобы она перестала кричать, иначе он убьет ее. Женщина перестала кричать, были предприняты меры к вызову полиции», — рассказали в прокуратуре.

4 июля Красноярский краевой суд приговорил убийцу к 16 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.